Ana Castela chega a Santos para embarcar no cruzeiro: ‘Férias com a Boiadeira’

A cantora Ana Castela, de 21 anos, embarca nesta quinta-feira (9), para seu primeiro cruzeiro temático, o Férias com a Boiadeira em Alto-mar, que irá percorrer o litoral brasileiro. A artista foi clicada sorridente ao chegar no porto de Santos, em São Paulo, onde fãs já aguardavam para embarcar no MSC Seaview, que partirá rumo a Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Já a bordo, ela posou com a mãe, Michele Castela.