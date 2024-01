Ana Castela comemora mais uma conquista na carreira e anuncia o “Navio Ana Castela – Férias com a Boiadeira em Alto Mar” em parceria com a PromoAção

Andressa Urach e Thiago Lopes podem ter uma segunda chance no amor

Andressa Urach e Thiago Lopes não estão mais juntos, mas os dois podem ter uma segunda chance no amor. Em uma entrevista para Fábia Oliveira, do Metrópoles, Andressa revelou que tem esperança em reatar o casamento com o ex no futuro.

“Amo muito ele! Quem sabe daqui uns quatro anos, quando pretendo me aposentar, caso eu e ele ainda estejamos solteiros”, disse a influenciadora, que atualmente produz conteúdo adulto. “Quem sabe? Mas com o meu trabalho não dá. Eu o entendo, pois eu não aceitaria dividir quem eu amo com outra pessoa”.

“Nessa fase, minha prioridade é minha estabilidade financeira! Penso muito na minha velhice”, adicionou Urach, que já chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão em 40 dias com os vídeos explícitos e é uma das criadoras mais influentes da Privacy.

Apesar de Andressa ter brigado publicamente com Thiago após o término, trocando ofensas com o ex nas redes sociais em novembro de 2022, os dois fizeram as pazes pelo bem do filho deles, Leon, de 1 ano.

Inclusive, ela assumiu que já ficou com Thiago algumas vezes após a separação: “Nós somos bons amigos. Nos perdoamos pelo bem do nosso bebê. Já tivemos revival sim, mas no momento somos só amigos