Ana Castela exibe nova conquista avaliada em mais de 500 mil: ‘Nova Chevrolet 2024’

“Fim de ano de colo e mimo. E ainda com direito a retrato em família: As mulheres da Ana Maria! Colo de avô, colo de avó. Momentos mais doces que os doces de batata doce todos juntos. Varuna quer ver seu avô Edu de qualquer jeito hoje e não consegui explicar bem que para chegar até ele há no meio uma estrada de 2,5 horas”, escreveu.

“Morar na roça foi o melhor que fizemos neste tempo, mas claro que tudo tem sempre seu ônus e hoje o coração quase chora de não poder comprazer um desejo simples e divino como esse”, completou.

Mariana é adepta à filosofia Vedanta Vaishnava e vive uma rotina natural com a família em meio à natureza, na Zona Rural de São Paulo. Ela é praticante e professora do hatha ioga e é casada há três anos com o mestre Badarik González. Joana e Maria são filhas de Mariana com o ex, Paschoal Feola. Varuna e Hima, por sua vez, são filhos da professora de ioga com o atual marido.