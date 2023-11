Ana Hickmann celebra Dia importante de sua carreira: ‘Empreendedorismo Feminino’

Há uma semana, Ana Hickmann passou por um desentendimento com o marido, Alexandre Correa, e prestou depoimento à Polícia. Após ficar mais distante das redes sociais por conta do ocorrido, neste domingo (19), Dia do Empreendedorismo Feminino, a apresentadora fez uma publicação para comentar o é ser uma mulher empreendedora.

“Hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil, e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras para mim. Mas nada vai me parar. Sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória.

Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas e sou grata a todas as minhas conquistas. Estou pronta para as próximas. Parabéns a todas as guerreiras que sabem o que querem, sonham e realizam”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.