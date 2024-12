Ana Hickmann comemora um ano do primeiro beijo com Edu: ‘Amo pra sempre!’

Noiva e já cuidando dos preparativos para casar com Edu Guedes, Ana Hickmann usou as redes sociais para homenagear o amado. Nesta quarta-feira (18), completa um ano desde que os dois deram o primeiro beijo.

A apresentadora começou o relacionamento com o chef de cozinha após o fim do casamento com Alexandre Correa a quem ela acusa de violência doméstica e comentou como Edu transformou a vida dela. “Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa?? Pois é, eu tenho. Conheci e escolhi ficar com você, Edu. Você me devolveu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir e mostrou que, apesar de tudo, a vida vale a pena”, começou Ana.