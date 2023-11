Ana Hickmann se pronuncia nas redes sociais e explica motivo de ausência: ‘Com o apoio’

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (13), sua mais nova aquisição: um relógio da grife de luxo Cartier, com quartzo, ouro rosa, aço e diamantes, avaliado no site oficial da marca em R$ 94 mil.

“Me dei de presente esse relógio que estou namorando tem tempo”, disse ela ao mostrar o novo acessório. Virginia é uma das maiores influenciadoras do Brasil e tem ganhado dinheiro cada dia mais.

Mas enfim, o que é Aquase cem mil para a esposa do cantor Zé Felipe, já que ela tem faturado milhões nos últimos anos, inclusive, com sua marca de cosméticos, que faturou cerca de 378 milhões em apenas dois anos.

Fonte: metropolitanafm.com.br