Ana Maria Braga pede socorro após árvore cair em telhado de sua mansão: ‘Socorro’

Nesta segunda-feira (08), foi dada a largada para a edição de 2024 do “Big Brother Brasil” e o que o público do reality show mais esperava era o encontro entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. No entanto, quem esperava um embate logo de cara entre as duas se decepcionou.

Em conversa com outros integrantes, Yasmin já teria demonstrado não querer entrar com desavenças e falou sobre o desentendimento com Vanessa Lopes logo após o fim de seu casamento com Gabriel Medina, já que o surfista começou a viver um affair com a dançarina. “Eu gosto dela, eu acho ela animada, feliz, jovem, pra cima. Eu quero que tudo o que aconteceu fora dessa casa fique lá”, afirmou Yasmin.

Durante um bate-papo entre as duas, exibido pela TV Globo, Yasmin afirmou que não queria problemas. “A real é que nem eu e nem você fizemos. Um negócio e saiu e inventaram coisas. Eu meio que foquei numa pessoa que não tinha nada a ver com a situação, porque eu nem te conhecia”. Vanessa completou afirmando que os comentários foram “horríveis”.

A tiktoker, por sua vez, afirmou que se sente mais aliviada de não ter problemas com Yasmin: “só de você falar isso eu já fico aliviada. Eu falei ‘vou me prometer que não vou julgar pelo que sei da pessoa e vou deixar conhecer”.