Ana Paula Minerato revela loucuras que viveu para desfilar: ‘Empréstimo no banco’

Aos 32 anos, Ana Paula fez um ensaio exclusivo para a Quem com um look todo artesanal e com o tamborim com o qual tem feito aulas. No clima do samba-enredo da escola paulista Vou te Levar pro Infinito, que faz uma homenagem aos maiores hits carnavalescos, a beldade relembrou os momentos mais marcantes em sua trajetória no sambódromo.

Conforme ela, o desfile mais marcante foi em 2010 no centenário do Corinthians. Tivemos o Ronaldo Fenômeno desfilando conosco. Ter um ídolo mundial no nosso desfile foi muito especial.