Ana Paula Siebert e Roberto Justus andam de trenó com Vicky e Rafaella: ‘Finlândia’

Neymar e Bruna Biancardi surpreenderam o público na última quarta-feira (25), ao anunciarem que estão à espera da segunda filha. Um chá revelação realizado no Natal confirmou que a influenciadora está grávida de mais uma menina.

A influenciadora está no quarto mês de gestação e reuniu familiares e amigos do casal para celebrar o chá, que contou com a ajuda do irmão mais velho, Davi Luca para a revelação.

A nova bebê de Biancardi será a quarta filha de Neymar. O jogador é pai de Davi Lucca, de 12 anos; Mavie, fruto da relação com Biancardi, de 1 ano e 2 meses; e Helena, de cinco meses. Confira o momento mágico que encantou os papais famosos: