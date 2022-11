Anderson Pereira cita importância do prefeito da Capital na reeleição de Marcos Rocha

O deputado Anderson Pereira (Republicanos) enalteceu o desempenho do prefeito de Porto Velho em favor da reeleição do governador Marcos Rocha. O reconhecimento foi feito durante discurso, na sessão ordinária desta terça-feira (1), na Assembleia Legislativa.





O orador anotou que a disputa no segundo turno foi acirrada e, o apoio de Hildon, “foi fundamental para a nova vitória do atual governador.” Ele destacou o investimento de recursos na Capital pelo governo estadual – cerca de R$ 240 milhões – como outro fator que ajudou na campanha.