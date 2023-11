André exalta Maracanã e destaca importância do jogo contra a Argentina

O volante André, da Seleção Brasileira, exaltou o Maracanã, palco da partida contra a Argentina, marcada para terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. No estádio, ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense no começo do mês.

“É um lugar em que fomos campeões recentemente. Um lugar especial. Ainda não sei quem vai jogar, mas tenho certeza que será um jogo muito especial, voltar ao Maracanã, onde me sinto em casa, e jogar um Brasil e Argentina se torna mais especial ainda. Está sendo um mês de novembro diferente para mim, realizando sonhos, creio que tem tudo para nosso time chegar e fazer uma partida histórica”.

André reforçou a importância do apoio da torcida.

“É um jogo, por se tratar do superclássico, que tem um peso maior. Como falei antes, nosso time está no processo, vamos entrar para competir, jogar de igual para igual. Nossa seleção tem os melhores jogadores do mundo, não tem por que trazer esse peso todo para nós. É um jogo no Maracanã, que a torcida possa comparecer, nos apoiar, estar os 90 minutos do nosso lado, isso será importante. Sabemos que é um momento de adaptação, resultados não estão vindo, torcedor fica chateado. No último jogo, contra a Colômbia, todo mundo ficou muito triste por estar ganhando e levar um gol aos 75 e outro aos 78, de cruzamento. Nosso time ficou chateado, mas não tem jeito, é trabalhar firme, competir e trazer o torcedor para o nosso lado”.

Fonte: Esportes