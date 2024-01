Andressa Urach causa nas redes cociais ao corbir pernas e barriga com tatoo: ‘Ousou’

Andressa Urach surpreendeu a web ao compartilhar o resultado de suas mais recentes tatuagens. Através do seu perfil no Instagram, a influenciadora digital mostrou que cobriu a barriga com o desenho super-realista de um tigre, que possui os olhos azuis em destaque. Além disso, ela também tatuou várias imagens na parte de trás de suas pernas.

“Significado dos desenhos da minha tatuagem das pernas: na armadilha da vida, ganha quem melhor sabe jogar! O tempo e o dinheiro calam a boca de muitos!”, explicou Andressa via stories.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as novas tattoos da celebridade. “Coitada dela, gente. Não tá normal isso, não”, disparou um usuário do Instagram. “Tá coringando muito”, disse outro. “Ela não tem uma amiga pra dar um toque?”, questionou um terceiro. “Essa daí tá perdidinha, não sabe o que quer”, afirmou mais um. “Misericórdia!”, exclamou outra.

Os fãs, no entanto, saíram em defesa de Andressa. “Ela teve vontade e pagou com o dinheiro dela. O que tem de anormal nisso?”, disse um. “Ela faz o que ela quiser, gente. Eu hein”, concordou outro. “Tá feliz? Pronto, é o que importa”, declarou mais um seguidor. “Se ela achou bonito e teve dinheiro para fazer, quem somos nós para julgar”, afirmou outra. “Eu queria a intensidade da diva, ela realmente vive várias vidas, amo!”, comentou mais um. Confira: