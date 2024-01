Andressa Urach dá detalhes sobre cena de sexo com três homens: “Melhor experiência”

O filme “Sobreviventes – Depois do Terremoto”, uma emocionante ficção distópica sul-coreana, dirigida por Tae-hwa Eom e coescrita por Lee Shin-ji, chega ao Cine Araújo do Porto Velho Shopping, no próximo dia 25. O longa foi selecionado pela Coreia do Sul para concorrer ao Oscar 2024 na categoria de melhor filme internacional.

A trama se desenrola após um devastador terremoto que deixa Seul em ruínas, com apenas um edifício de pé, o Hwang Gung Apartments. No decorrer da história, os moradores enfrentam o desafio de lidar com estranhos em busca de abrigo do frio extremo. Incapazes de suportar o crescente número de refugiados, os residentes se veem obrigados a decretar uma medida especial para garantir a sobrevivência.

O filme, que recebeu destaque no Festival de Toronto tem nomes como Park Seo-joon, Lee Byung-hun, Park Bo-young, Kim Sun-young e Park Ji-hu no elenco, performando cativantes personagens que aprofundam a narrativa.

Com uma produção de alta qualidade, “Sobreviventes – Depois do Terremoto” oferece aos espectadores uma jornada pelas ruas de Seul em ruínas, onde a sobrevivência se torna o maior desafio de todos.

Em um mundo pós-apocalíptico, onde cada decisão é crucial e cada momento é uma luta pela vida, o filme com 2h10m de duração chega para cativar o público e se destacar na cinematografia internacional.

As vendas dos ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: O filme possui classificação indicativa de 16 anos. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas), atuando em 26 cidades com 28 cinemas e conta com 154 salas e está em pleno processo de expansão.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes, produtos de boa qualidade como: pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

Para mais informações, acesse o site.

Compartilhe isso:

Publicar