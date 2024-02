Andressa Urach e namorado gravam vídeo de troca de casais com influenciadores

“Olha que cena maravilhosa!”, disse ela

Andressa Urach continua investindo pesado em sua carreira como criadora de conteúdo adulto. Através das redes sociais, a musa da Privacy e seu namorado, Lucas Ferraz, anunciaram que gravaram um vídeo de troca de casais com Graziela Lima, conhecida como Naturista Fit, e Fernando Cazella.

“Olha que cena maravilhosa!”, disse Andressa no Instagram Stories ao posar ao lado do casal. “Você não pode perder o conteúdo que a gente fez”.

“Quem me acompanha já conhece a Gra e o Fe, porque eu fui a marmita deles”, adicionou ela aos risos. “E eu fiz o convite deles serem o primeiro casal pra gente fazer uma gravação de troca. Ficou uma experiência linda”.

Andressa iniciou um relacionamento aberto com Lucas no fim de janeiro. Inclusive, o influenciador participou de um gang bang produzido pela musa, que gerou enorme repercussão.

Em um desabafo no Instagram, Andressa disse que é ciumenta e que não é fácil ser uma “corna consciente”. Além disso, ela detalhou quais foram as regras que o casal estabeleceu para o namoro funcionar.

“Para mim, o problema é o beijo. Se eu me relacionasse com ele mais e um casal, eu teria algumas regras. Sou muito do beijo, acho que é muita química, muita entrega. Esse seria o limite para eu não gravar, se a pessoa exigisse beijar. A gente poderia gravar, trocar o casal, mas [a pessoa] não beijá-lo. Eu não iria deixar”.