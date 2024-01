Andressa Urach investe quase R$ 1 milhão em empresa de frangos: “A rainha das galinhas!”

Após criar marca de cosméticos, a ex-A Fazenda está investindo em mais um negócio

Andressa Urach continua investindo em novos negócios! Após a modelo criar a marca de cosméticos Andressa Urach Beauty, Andressa anunciou que se tornou sócia investidora de uma empresa especializada em frangos frescos, que são vendidos no atacado e no varejo.

“Investi quase 1 milhão de reais no total para me tornar sócia investidora desta empresa. Decidi investir neste ramo porque frango é algo que todos consomem”, disse Andressa à Quem, afirmando que investiu a quantia de R$ 910 mil. “É um mercado que me deixa segura para investir porque faz parte da alimentação de toda a população. Como moro no Sul, meu sócio vai tocar o negócio enquanto eu faço publicidade pelas redes sociais”.

Inclusive, a influencer já tem planos de expandir os negócios: “Pretendemos expandir. Já estamos abrindo no próximo mês outra loja da em São Paulo e mais um contêiner de frango frito em Santos. Estamos organizando para futuramente sermos uma franquia”.

Urach também brincou que se tornou “oficialmente a rainha das galinhas”, termo que já ouviu de forma pejorativa no passado.

“Nas redes sociais já recebi sim essas ofensas de forma pejorativa, mas eu nunca liguei para esse tipo de comentário”, comentou. “São pessoas infelizes e frustradas que nunca conseguiram atingir nada na vida, então elas ofendem as pessoas gratuitamente na rede social por serem pessoas amargas. O segredo é ignorar e seguir em frente”.

Parte do dinheiro investido por Andressa veio de seu trabalho como criadora de conteúdo adulto. A ex-A Fazenda, que atualmente está no topo do ranking da Privacy, revelou no passado que já chegou a faturar mais de R$ 1 milhão em quarenta dias com a plataforma.