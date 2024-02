Andressa Urach se declara para o namorado: “Tão bom amar alguém que respeite seu trabalho”

“Como é bom viver uma paixão, tão bom amar e ser amado na mesma intensidade”, disse a modelo

Andressa Urach, musa da Privacy, continua apaixonadíssima por Lucas Ferraz. Através do Instagram, Andressa se declarou ao amado, que também é criador de conteúdo adulto, e o elogiou por respeitar o seu trabalho.

“Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas Ferraz, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria!”, disse ela ao publicar uma foto romântica com o namorado. “Mesmo tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos”.

“Estou amando me entregar 100%, pois quem me conhece sabe o quanto eu sou intensa em tudo na minha vida. Sou 8 ou 80! Como é bom viver uma paixão, tão bom amar e ser amado na mesma intensidade, ter alguém que respeite seu trabalho, que tenha os mesmos objetivos para dividir os sonhos e construir um futuro próspero juntos”, continuou. “Se vai ser eterno eu não sei, mas sei que vai ser único e delicioso o tempo que durar! Com você, vivi experiências que nunca tinha vivido e eu amei! Estou viciada (risos)”.

Em seguida, Urach revelou que a viagem de férias do casal acabou e agora eles passarão um tempo longe um do outro.

“Chegou a hora de voltar para casa, afinal as férias terminaram e precisamos trabalhar! A distância só vai aumentar ainda mais a vontade de estar com você”, comentou ela. “Foi incrível tudo que vivemos do primeiro dia que nos conhecemos até agora. São 27 dias que você entrou como um furacão na minha vida e tomou meu coração”.

“Fazem poucos minutos que nos despedimos e eu já estou com muita saudade de você, meu gato lindo, mas logo a gente estará juntinho de novo. Amo te amar e amo te ter!”, concluiu.

Andressa iniciou um relacionamento aberto com Lucas no fim de janeiro. Inclusive, o influenciador participou de um gang bang produzido pela musa, que gerou enorme repercussão.