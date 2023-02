Anestesista preso por estupro pede transferência para Bangu 8

Marcos Porto/Agência O Dia – 17.01.2023 Andrés Carrillo, de 32 anos

O anestesista colombiano preso acusado de estuprar uma paciente durante uma cirurgia e investigado por armazenar pornografia infantil pediu para ser transferido para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Andres Eduardo Oñate Carrillo está preso desde o início de janeiro na Cadeia Joaquim Ferreira, também no Complexo de Gericinó.

O pedido feito pela defesa do acusado é para que ele fique na unidade destinada a presos com nível superior, citando que Carrillo teve o diploma de médico revalidado no Brasil.

“Ocorre que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, efetivando-se a transferência do requerente para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira, em pese este possuir nível superior (…) Frisa-se ainda que no diploma há o registro do Cremerj”, escreveu o advogado Mauro Fernandes da Silva, em petição ao qual o jornal O Globo teve acesso.

De acordo com o advogado, a Secretaria de Administração Penitenciária tem a responsabilidade de garantir a segurança do anestesista em qualquer unidade que ele esteja.

“Quando saiu de Benfica, ele foi encaminhado para a unidade prisional incompatível com o local onde deveria estar, e o pedido é apenas a correção. Ir para Bangu 8 independe das acusações ou de sua nacionalidade, sendo a única condição a graduação em nível superior. Nem mesmo eventual suspensão do registro no CRM retira esse direito. Assim, ele atende a exigência e, enquanto estiver preso, deve estar lá”, disse Fernandes.

A Secretaria de Administração Penitenciária, no entanto, ainda não informou se vai transferir o Carrillo para Bangu 8 .

Em janeiro, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro ( Cremerj ) aplicou, por unanimidade, uma interdição cautelar no anestesista colombiano , o que fez com que ele tivesse o registro profissional temporariamente suspenso. Com isso, ele é impedido de exercer a medicina no país.

Carrillo é acusado de estupro de pacientes e é alvo de mais duas investigações policiais: uma pela produção e armazenamento de material pornográfico infantil e outra pelo exercício ilegal da profissão.

A suspensão visa proteger a população e assegurar a boa prática médica no estado do Rio de Janeiro .

A investigação de Andres Carrillo está em andamento e corre em sigilo, seguindo todos os ritos obrigatórios do Código de Processo Ético-Profissional. As punições previstas em lei vão de advertência até cassação definitiva do registro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional