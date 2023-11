Angélica é homenageada pelos seus 50 anos no Domingão com Huck: ‘Foi tudo lindo’

Segundo Luciano Huck, as quatro são muito próximas da mulher. Frequentam a casa do casal e algumas delas ainda estão no meio artístico. Juliana Silveira é atriz. Fez trabalhos na TV Globo como em “Malhação” (2002), na Band na novela “Florebella” e na Record. Assim como ela, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli também seguiram a atuação. As duas gravaram vídeos para Angélica que foram exibidos no programa especial.