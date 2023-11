Anitta flerta filho de Angélica e Luciano na cara dura: ‘Daqui a dez anos estou casando’

Anitta foi uma das convidados do programa ‘Angélica: 50 & Tanto‘ e durante sua participação, a cantora mostrou que nunca perde tempo quando o assunto é flerte. Isso porque, a famosa ficou encantada com o filho mais velho da apresentadora com Luciano Huck e afirmou que gostaria de se relacionar com ele se ele fosse mais velho. No entanto, a fala deixou Angélica um tanto quanto desconfortável.

“Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele ‘está’ ótimo”, disparou a famosa, que é doze anos mais velha que o garoto.

“Você quer o quê? É um perigo ela, gente”, disse Angélica, bastante perplexa e Anitta, por sua vez, insistiu. “Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele”, prometeu. Confira:

Fonte: Mariana Morais