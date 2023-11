Aniversário de 48 anos da PM-RO é destacado pelo deputado Delegado Lucas

Durante uso na tribuna da sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na quarta-feira (29), o deputado Delegado Lucas destacou os 48 anos de criação da Polícia Militar (PM-RO). “A Polícia Militar do estado se destaca como uma das melhores polícias do país, e muito orgulha todos os cidadãos rondoniense. Eu como membro das forças de segurança pública me sinto ombreado com grandes guerreiros na PM. Hoje como deputado estadual fico honrado em poder contribuir com vários batalhões e grupamentos”, disse.

O parlamentar destacou que no último domingo (26) recebeu em Porto Velho a ‘Medalha de Mérito Forte Príncipe da Beira’, uma das mais importantes dentro da PM. Na semana passada, Lucas foi homenageado pelo Batalhão de Polícia de Fronteiras (BPFron), ocasião em que recebeu a ‘Medalha de Honra’.

“Eu como morador de uma cidade perto de fronteira, fico muito honrado em poder ter participado deste momento histórico para o Batalhão de Fronteira, que completou quatro anos desde sua criação. Quero parabenizar todos policiais, em nome do seu comandante, tenente coronel Jairo. Também agradeço ao comandante geral da PM, coronel Régis Braguin, por ter convidado para celebrar os 48 anos da corporação. Fico feliz por ser reconhecido como um deputado que colabora e contribui com a PM”, destacou.

Ainda nas celebrações dos 48 anos da PM, o deputado Lucas recebeu na segunda-feira (27) o certificado de Amigo do 7BPM, em Ariquemes, e participou de uma homenagem na Câmara Municipal de Cacaulândia, que reconheceu ações desenvolvidas por policiais militares na cidade.

Criação da PM-RO

A Polícia Militar de Rondônia foi estabelecida em 26 de novembro de 1975, sucedendo a extinta Guarda Territorial. Inicialmente criada no Território Federal de Rondônia, a instituição tem como missão principal a execução exclusiva do policiamento preventivo e ostensivo, garantindo a manutenção da ordem, o cumprimento da lei e o respaldo aos poderes constituídos no atual Estado de Rondônia.

No decorrer de quase cinco décadas de existência, dedicou-se à prestação de serviços e à proteção da sociedade rondoniense. Atualmente, a corporação conta com um contingente de 5 mil policiais militares distribuídos em todos os 52 municípios e 87 localidades, abrangendo diversas Unidades Operacionais e Administrativas.

Texto: Jônatas Luiz I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO