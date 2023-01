Aniversário de São Paulo movimenta rodovias para interior e litoral

Mais de um milhão de veículos devem passar pelas principais rodovias de acesso da capital paulista para o interior e litoral, no feriado de 469° aniversário da cidade de São Paulo, amanhã (25).

Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista operadas por concessionárias, a previsão é receber mais de 980 mil veículos. Já pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 185 mil veículos, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o DER.

Para garantir mais segurança e conforto aos usuários, as 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela Artesp e pelo DER terão reforços em seus Centros de Controles Operacionais (CCOs), com ênfase no monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio aos usuários, como câmeras, painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia, além de call boxes (telefones de emergência), pontos de wi-fi, estações meteorológicas e contadores veiculares (SATs).

Além disso, também haverá reforço nos serviços de atendimento médico, mecânico e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Os recursos incluem veículos, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, unidades de resgate, caminhões-pipa e resgate de animais.

As concessionárias também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais.

“Neste feriado em que comemoramos o aniversário de São Paulo, a Artesp e as concessionárias trabalharão para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários das rodovias, disponibilizando diversos sistemas de atendimento e reforço nas operações que garantem uma viagem sem preocupações”, explicou o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli,

Movimento

O aumento do fluxo deve começar a partir da 0h da hoje (24) tanto no sentido litoral quanto interior. Amanhã a previsão é de tráfego intenso durante todo o dia. No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados entre 80 mil e 125 mil veículos que devem seguir para o Litoral Sul pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), entre hoje e amanhã. Com o aumento de fluxo por conta do feriado, a concessionária prevê a implantação da Operação Descida no período da manhã de quarta-feira.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 60 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o feriado e cerca de 56 mil devem seguir no sentido capital pela rodovia. A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto é de que cerca de 204 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos. Devido ao movimento esperado, a concessionária contará com reforço na equipe de atendimento da rodovia.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a estimativa é de que 158 mil veículos circulem pelas rodovias, entre saída e chegada à capital. O horário de fluxo mais intenso está previsto para o período das 17h às 18h desta terça-feira no sentido interior. Já no retorno, o maior movimento deve ocorrer amanhã das 16h às 18h, no sentido capital.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 116 mil veículos. Hoje, a previsão da concessionária é de que o movimento de veículos seja maior das 17h às 18h. No retorno, amanhã, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital, das 17h às 18h. O trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 225 mil veículos durante o feriado. Já nos trechos Leste e Sul, são esperados cerca de 101 mil veículos.

Nas rodovias administradas pelo DER que saem ou recebem veículos da capital a expectativa é a de um volume de 185 mil veículos neste feriado.