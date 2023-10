ANIVERSÁRIO PVH Ciclos econômicos e migração marcaram a história de Porto Velho desde a sua criação

Além das apresentações culturais, Prefeitura homenageou o criador da bandeira de Porto Velho

Domingo (1º) foi dia de celebrar o aniversário de 109 anos de criação de Porto Velho. A festa realizada pela Prefeitura, alusiva ao dia 2 de outubro, aconteceu em frente ao Mercado Cultural, na Travessa Manelão, com direito a muita música, comercialização de comidas regionais e uma homenagem ao responsável pela criação da bandeira do município em outubro de 1983, Antônio Cândido da Silva, de 82 anos.

A festa que contou com a presença do secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, foi aberta com a apresentação da DJ Elenquelma. Na sequência aconteceu a solenidade oficial com a entrega de uma placa para o homenageado que é escritor, poeta e mestre em História e Estudos Culturais pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), e que fez questão de apresentar ao público a bandeira original e ainda declamar uma poesia sobre sua relação com a cidade.

“Nós começamos as comemorações na sexta-feira com aquela belíssima festa na Vila Olímpica, com a apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e hoje esse show cultural com várias bandas, aberto a toda a população. A história de Porto Velho vem com vários eventos, desde a sua fundação, com o período da Borracha, Ciclo do Ouro, o advento das usinas e agora, desde 2017, com a gestão do prefeito Hildon Chaves, com vários programas e obras que trouxeram desenvolvimento para nossa cidade”, destacou Jurado.

Foi durante a gestão de Sebastião Valadares, quando a prefeitura de Porto Velho lançou o edital do concurso para a criação da bandeira, hino e brasão do município, que Antônio Cândido marcou a história da capital. As Três Caixas D’Água, símbolos de Porto Velho, foram a inspiração para a criação da bandeira.

O historiador conquistou vitória dupla, saindo do concurso como criador da bandeira e do brasão do município, ambos inspirados nas Três Marias. “Me sinto feliz, é claro, mas acho até um exagero, eu participei do concurso de bandeira porque eu estava aqui e estava na hora certa, no lugar certo e dei sorte” comentou o homenageado, modesto, recordando-se da vitória.

Logo após a cerimônia, as apresentações musicais continuaram para entreter o público presente. A programação incluiu shows do Grupo D’Bobeira, Mikeia & Mario e Marla Souza, todos cadastrados no edital de credenciamento de artistas locais realizados pela Fundação Cultural do Município, organizadora do evento.

“Porto Velho é uma cidade que chega aos 109 anos de existência, pulsando de forma muito ritmada e muito agressiva, no bom sentido, muito aguda no crescimento e desenvolvimento. E a Prefeitura pensou em trazer para a população uma festa, uma caixa dançante, animada, com artistas locais priorizando a prata da casa. E é dessa forma, é com esse pensamento e com esse sentido, que a Funcultural quis confraternizar com a população, com o público, com o morador daqui, cantando parabéns para a cidade”, frisou o diretor de patrimônio cultural da Funcultural, Altair dos Santos.

Leticia Araújo, que é do estado de São Paulo, está em Porto Velho há cerca de 10 dias. A turista, que ama viajar e conhecer culturas, aproveitou a celebração. “Eu achei muito legal a festa como uma oportunidade de conhecer culturas, histórias como a do criador da bandeira do município, isso é muito bom e eu gosto de levar essa bagagem de volta pra casa”, comentou a visitante.

Para a realização do evento, a Funcultural contou com a parceria de secretarias, como a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com licenças; da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos, com a regularização dos permissionários; da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com a iluminação; e da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com a interdição de vias próximas para a segurança de todos.

Também estiveram presentes na solenidade de abertura da festa, o chefe da Assessoria Técnica da Funcultural, Davi Castiel e o secretário Municipal de Administração, Paulo César Bergamin.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO