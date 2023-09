ANIVERSÁRIO PVH No aniversário de Porto Velho, moradores comemoram a chegada do asfalto

Mais de 700 quilômetros já foram feitos durante a atual gestão

Milena da Silva é comerciante e moradora na rua Caqui, bairro Cohab, e acompanhou diversas etapas da transformação da rua em que mora. Atualmente as notícias são boas e o ar é de comemoração. O asfalto chegou e com ele os benefícios, que segundo ela, são incontáveis. “A gente vivia de uma forma tão difícil que nem os vizinhos sabiam que esse comércio existia aqui. A rua ficava em volta de duas crateras, que impediam o acesso durante o inverno e enchiam nossa casa de poeira durante o verão. Quando o asfalto chegou, a gente nem acreditou, todos os moradores iam para a rua ver os servidores trabalhando. Aliás, até nossa relação com os vizinhos melhorou. Já fizemos nosso arraial, e o Dia das Crianças está sendo programado e no mais só temos a agradecer”.

O bairro Cohab foi um dos primeiros a serem atendidos na atual gestão da Secretaria Municipal de Obras (Semob), e fazem parte da marca de 700 quilômetros de asfalto feitos na gestão do prefeito Hildon Chaves. De norte a sul de Porto Velho, é possível ver uma nova cidade, que comemora 109 anos de criação. Em 2022, por exemplo, foram 35 bairros atendidos com pavimentação e recapeamento. Em 2023, até meados de setembro, já são 25 atendidos, além das grandes obras e serviços terceirizados, a exemplo do bairro Igarapé.

Entre esses números estão os quilômetros de recapeamento feitos pela secretaria de obras, o que traz sobrevida e mais qualidade ao asfalto já aplicado. Trabalho que também é comemorado por moradores por onde passa, e a prova disso é a satisfação do seu João Bosco, vice-presidente da associação de moradores do bairro Mato Grosso, que atualmente recebe o recape. No bairro, localizado no centro da capital, já foram feitos cerca de 8 quilômetros.

“Moro aqui desde 1973 e acompanhei o processo de criação do bairro, relativamente pequeno se comparado a outros da nossa cidade. E posso afirmar que essa gestão dá uma atenção às nossas ruas que nenhuma outra deu. Muitos passaram, mas essa realidade só veio agora. Estou muito feliz e tenho certeza que a comunidade também”, comemora o morador.

Além do asfalto, a Semob realiza trabalhos de drenagem, limpeza de canais, serviço de manutenção como a operação tapa-buracos, além da fiscalização de grandes obras, realizadas de forma terceirizada. Atualmente são cerca de 17 em andamento, num investimento aproximado de R$ 230 milhões, entre emendas parlamentares e contrapartida da Prefeitura de Porto Velho. Entre as obras em andamento estão a abertura das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, e a nova rodoviária da capital. Ambas mudarão significativamente a vida dos porto-velhenses.

“A nova rodoviária ficou no sonho dos porto-velhenses por mais de 30 anos e em 2023 licitamos para que ela se tornasse realidade. São mais de 44 milhões de reais, metade de emenda e metade de contrapartida da Prefeitura, investidos para que essa obra seja entregue o quanto antes, provavelmente adiantando o cronograma, para que quem merece possa usufruir. Já as avenidas Décio Bueno e Santos Dumont estão em fase final e logo serão uma nova alternativa de acesso entre a zona norte e a avenida Jorge Teixeira. Uma obra linda, completa, com meio-fio, pista de caminhada, estacionamento, iluminação adequada e praticidade, principalmente nos horários de pico”, explica o secretário de obras Diego Lage.

No aniversário de Porto Velho, a comemoração traz como presente mais qualidade de vida aos moradores. Só em 2023 são mais de 20 bairros atendidos com recapeamento e quatro bairros com a capa nova, entre eles um dos mais extensos da capital, o Nova Esperança. Já são mais de 60 ruas com asfalto novinho. “Neste bairro estão sendo aplicados mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e a princípio teríamos 56 ruas pavimentadas, número que já superamos. Costumamos dizer que nosso objetivo é sempre atender o bairro inteiro e levar o melhor aos moradores. Nossa meta anual está próxima de ser batida e essa é a nossa maior comemoração neste aniversário”, finaliza o secretário.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO