ANIVERSÁRIO PVHFutura rodoviária é homenagem aos aspectos naturais e culturais de Porto Velho

Prefeitura planeja entregar obra no ano do 110º aniversário do município

Em mais de 100 anos de história, Porto Velho assistiu a inauguração de diversas estruturas e cartões-postais que fazem parte do imaginário da população local. Após décadas de espera, uma das obras mais aguardadas pela capital começou a sair do papel. O ano em que Porto Velho completa 109 anos de criação será lembrado pelo início dos trabalhos de construção da nova rodoviária do município.

Ainda no primeiro trimestre do ano, a Prefeitura cumpriu todas as exigências para a construção do novo terminal. Trata-se de uma das maiores obras em termos de projeto e valores já executadas na história do município, conforme lembra o prefeito Hildon Chaves.

“Essa será uma obra muito simbólica para Porto Velho, a prova de que é possível tirar do papel antigos sonhos da população, aplicando respeito ao dinheiro público e empenho desde a elaboração do projeto até a sua conclusão”, afirma.

O valor total da obra é orçado em R$ 44 milhões e envolve duas emendas parlamentares da então deputada federal Mariana Carvalho, além de recursos próprios da Prefeitura. O desejo da atual gestão é de que o novo empreendimento esteja concluído a tempo para a comemoração dos 110 anos, em 2024.

O novo terminal rodoviário contará com 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para empresas, saguão de espera, sala VIP, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas e áreas administrativas.

A futura rodoviária será um presente à capital, pois trará em sua estética elementos regionais, como a natureza e a cultura amazônica que vão desde a fachada que remete ao rio Madeira até o tom amadeirado que faz menção às árvores da região. Preocupada com o meio ambiente e a geração de energia, a Prefeitura também priorizou o desempenho térmico adequado.

“Acredito que a melhor forma de honrarmos Porto Velho neste e em seus próximos aniversários é cuidar do que temos de melhor, dos nossos espaços públicos, vias, da nossa gente. A rodoviária vem justamente simbolizar isso, uma homenagem à nossa cidade e a prova de que planejamento e respeito à coisa pública só traz bons resultados”, finaliza o prefeito.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Ricardo Farias

Projeto de Engenharia Complementar: Equipe Multidisciplinar da Semesc

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO