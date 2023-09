ANIVERSÁRIO PVHInvestimento em sistema de dados auxilia em diagnósticos e desenvolvimento de políticas públicas em diversas áreas

Evento encerra nesta sexta-feira (29)

Representando o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado participou, na noite de quinta-feira (28), da abertura da XV Conferência Estadual Advocacia Rondoniense (Cear), organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO), no Teatro Palácio das Artes.

O evento, que reuniu em sua abertura diversas autoridades, conta com palestras, oficinas, workshops, talks, consultorias e networking, com o tema central “99% Você, 1% Tecnologia e 100% Transformação”, abordando questões relacionadas ao uso de inteligência artificial e tecnologias na prática jurídica, destacando a importância no aprimoramento profissional da advocacia de Rondônia. A palestra inaugural foi realizada pelo poeta Bráulio Bessa, abordando “Poesia Transforma”.

Fabricio Jurado, que também é advogado, destacou a importância do evento para contribuir com a constante atualização da classe. “Com o avanço das novas tecnologias, hoje o mundo todo fala sobre o uso da inteligência artificial, essa é uma temática que também está em pauta na prática jurídica. Por isso, este momento de atualização e aprimoramento é tão importante para a advocacia do nosso Estado. Em nome do prefeito Hildon Chaves parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, pela iniciativa”.

A XV Conferência Estadual Advocacia Rondoniense (Cear) encerra nesta sexta-feira (29), a partir das 20h, na sede da OAB-RO, e vai contar com a peça “A Cafona”, do ator Anselmo Vasconcellos.

