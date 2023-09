ANIVERSÁRIO PVHPontos Turísticos da capital trazem informações relacionadas a história do município

Rotas são opções de entretenimento para o feriado prolongado

Turistas e moradores da capital poderão comemorar o aniversário de 109 anos de criação do município de Porto Velho, celebrado no dia 2 de outubro, aproveitando o feriado prolongado para visitar e relembrar parte da história da cidade retratada em diferentes atrativos turísticos mapeados pela Prefeitura de Porto Velho para fomento do setor.

As informações sobre as rotas estão todas reunidas no mapa turístico ‘O melhor de Pvh’, confeccionado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) que pode ser consultado na página da secretaria clicando aqui.

No segmento histórico e cultural estão listados o Circuito dos Monumentos, Circuito Histórico-Cultural com a Rota Cultural, Rota Ferroviária e Rota dos Arigós e Circuito Destemidos Pioneiros. Outros circuitos e rotas também constam no mapa para orientação conforme o interesse do visitante.

Os pontos turísticos de Porto Velho têm uma relação pertencente à história da criação do município e à evolução da região ao longo do tempo. Alguns exemplos são a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída no início do século XX, para superar as corredeiras do rio Madeira e facilitar o transporte de borracha da região amazônica; o Palácio Presidente Vargas, edifício histórico que serviu como sede do governo federal durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; a Catedral Sagrado Coração de Jesus, um marco arquitetônico da cidade, construída durante o período áureo da borracha; entre outros.

Para que a população tenha acesso às informações sobre origem e outros detalhes, os atrativos contam com placas de QR-Code, tecnologia que permite contar a história e a importância de cada monumento para o fortalecimento da identidade visual e cultural do município. Na prática, esta inovação tecnológica, além de resgatar a memória, também fomenta o turismo da região com a difusão da história no cenário nacional e internacional.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO