ANIVERSÁRIO PVHPorto Velho chega aos 109 anos com parque de iluminação pública reformulado

Atual gestão mais que triplicou o número de pontos de iluminação

Cidade centenária, Porto Velho celebra, nesta segunda-feira (2), 109 anos de criação. Um dos maiores e mais populosos municípios da região Norte do Brasil vivencia, atualmente, uma verdadeira revolução no seu parque de iluminação pública.

Porto Velho tinha ainda 102 anos quando a primeira gestão do prefeito Hildon Chaves teve início. Na época, a capital e seus distritos somavam apenas 23 mil pontos de iluminação. As lâmpadas a vapor de sódio davam a cidade um tom ocre. Nos bairros mais periféricos e nos distritos o cenário era ainda pior com ruas em completa escuridão.

“Porto Velho praticamente não possui iluminação pública de qualidade e eficiente. A situação nos distritos era ainda mais preocupante. Logo nos primeiros anos, corrigimos isso, com a troca por lâmpadas fluorescentes e ampliamos o número de pontos. Isso iniciou um novo momento para a capital, mas sabíamos que tínhamos condições de oferecer um cenário melhor”, lembra o prefeito.

E foi o que ocorreu. A partir de 2022, a Prefeitura, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), deu início ao programa Proled, que promoveu a ampliação e troca do antigo modelo por lâmpadas de LED.

O resultado, hoje, é que o número de pontos de iluminação saltou de 23 mil para 70 mil. Deste total, 27 mil já funcionam com luminárias de LED. Os benefícios, conforme detalha o presidente da Emdur, são significativos para os moradores e cofres da Prefeitura.

“A iluminação de LED é, de longe, mais econômica, com maior durabilidade e sustentável. O prefeito Hildon praticamente revolucionou o parque de iluminação pública da capital. Hoje, temos a iluminação como grande aliada no combate a criminalidade e com menos custos mensais ao município, beneficiando bairros da capital e também aos distritos”, lembra o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

O Proled também mudou a cara dos espaços públicos da capital. Locais, como quadras poliesportivas, campos de futebol e praças passaram a contar com iluminação de LED, dando mais segurança a quem busca lazer em família e prática esportiva.

FUTURO

Com os trabalhos avançando, a Prefeitura já projeta como deverá ser a cara de Porto Velho no seu próximo aniversário de 110 anos. A meta da Emdur é que, em meados do segundo semestre de 2024, todos os bairros da capital e núcleos urbanos dos distritos tenham 100% de iluminação de LED.

“A atual gestão mostrou que é possível transformar uma das áreas mais críticas da cidade em motivo de orgulho. Talvez esse seja o maior presente que nós, da Emdur, poderíamos dar a Porto Velho, uma cidade mais iluminada, mais segura e democrática a todos”, finaliza Gustavo Beltrame.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Felipe Ribeiro/ Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO