ANIVERSÁRIO PVHPorto Velho trabalha transformação social através do esporte e do lazer

Vários polos de atividades que estavam abandonados foram reformados e revitalizados nos últimos anos

Nos últimos anos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), implantou programas e projetos que vêm contribuindo para que a cidade se consolide no cenário como um dos mais importantes centros esportivos e de lazer do estado de Rondônia. Hoje, Porto Velho oferece ampla estrutura para atender os próprios moradores e também para receber grandes eventos esportivos.

A Semes, em todos esses anos, sempre manteve o foco em políticas públicas de esporte e lazer, são vários polos esportivos espalhados pela cidade de Porto Velho que são administrados pela secretaria. Esses equipamentos municipais são estruturas públicas que oferecem diversas atividades esportivas para a saúde, bem-estar e lazer para a população de todas as regiões da capital.

Destaque para a transformação da Vila Olímpica Chiquilito Erse: o complexo estava abandonado há quase 30 anos e era um problema na vida dos moradores da região. Foi na gestão de Hildon Chaves que ele foi reconstruído, cujo projeto foi incluída a modernização de todo o prédio, com a substituição da estrutura metálica de cobertura, arquibancadas, pisos, paredes e iluminação de LED. A entrega da primeira parte das obras aconteceu em junho do ano passado, e contou com as presenças do então ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento e do secretário-adjunto Nacional de Esporte, André Alves.

A Vila Olímpica atualmente recebe alunos do Programa Talentos do Futuro em diferentes modalidades, como por exemplo, judô, futebol, karatê e também natação, no parque aquático Vinícius Danin. O local também é palco de grandes eventos como, por exemplo, a primeira edição da Copa Zico, com a presença do ídolo do futebol na final na Vila Olímpica.

Na zona Sul da capital, outro polo esportivo estava abandonado: o Ginásio Eduardo Lima e Silva (o Dudu). Em 2017, ainda no início da gestão, o prefeito Hildon Chaves, determinou e a Semes liderou um mutirão de limpeza e pintura no local. O espaço acumulava lixo, a estrutura estava danificada e os banheiros inapropriados para o uso. Com a reforma, a quadra poliesportiva foi uma das primeiras do município de Porto Velho a contar com piso 100% epóxi, material de primeira qualidade aplicado para as grandes competições nacionais. As tabelas de basquete são móveis e hidráulicas – Modelo NBA Internacional, o ginásio também ganhou placar eletrônico e ambiente climatizado.

Na zona Norte de Porto Velho, os moradores podem desfrutar de um espaço digno para atividades físicas, esporte e lazer. Em 2021, foi reinaugurada a quadra esportiva, denominada João Lima de Souza, totalmente revitalizada. Na zona Leste, em agosto de 2021, também foi entregue à população do bairro Esperança da Comunidade o ginásio Poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, e também foi revitalizada a quadra poliesportiva do bairro Três Marias.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o esporte é uma realidade na nossa capital, com os investimentos da Prefeitura foi possível transformar a realidade desses espaços. “Hoje em dia, nossos polos recebem mais de 2 mil alunos matriculados do Programa Talentos do Futuro, que também foi implantado nessa gestão, e hoje são ofertadas diversas modalidades esportivas gratuitas para nossas crianças e jovens. É uma alegria ver a transformação do esporte e lazer nos últimos anos em Porto Velho”, disse a secretária.

O secretário-adjunto da pasta, Edilson Pacheco, destaca ainda outras ações que a secretaria vem desenvolvendo nos últimos anos, como, por exemplo, o projeto Rua de Lazer, que leva brincadeiras e atividades esportivas pelos bairros, comunidades e distritos. “Vale destacar ainda a realização do programa Qualidade de Vida, que beneficia os idosos com o projeto Viver Ativo, com atividades físicas orientadas para a terceira idade e ainda o projeto Viva bem que também leva exercícios físicos em seis polos da capital”, finaliza o adjunto.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO