ANIVERSÁRIO PVHSaúde da população da zona rural e distritos recebe olhar especial da Prefeitura

Investimentos na melhoria dos atendimentos passam por novas unidades, ambulâncias, veículos e ampliação dos serviços

Oferecer serviços de saúde com qualidade e atendimento digno à população é uma das metas da Prefeitura de Porto Velho. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem realizado investimentos que vão desde a contratação profissional até a melhoria da infraestrutura predial e aparelhamento das unidades de saúde urbanas e rurais, principalmente nos distritos.

A rede de atenção básica do município conta com 51 unidades de atendimento (urbana e rural) que atuam, principalmente, na promoção, proteção da saúde, e prevenção de agravos. São as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF), conhecidas também como “postinho”. Somente na área rural são 32 unidades básicas, 13 delas nos distritos que vão da Ponta do Abunã ao baixo Madeira.

Essas regiões, distantes do centro urbano da capital, têm recebido um olhar especial da Semusa, com um grande esforço empregado para melhorar os serviços com obras, novos veículos e ambulâncias, capacitação profissional e reforço no quadro de servidores.

OBRAS

Palmares: Inaugurada em agosto, a USF Palmares, localizada na região do Assentamento Joana Darc, foi aberta ao público após uma completa obra de reconstrução do prédio e reaparelhamento do mobiliário. Os atendimentos de saúde foram ampliados, com três consultórios médicos, laboratório, farmácia, consultório odontológico, sala de vacina, Same, sala de espera, copa, entre outras benfeitorias. A unidade recebeu ainda serviço de jardinagem, muro e uma nova caixa d’água. Para isso, foram investidos R$ 445 mil.

Nova Califórnia: Distante 360 quilômetros de Porto Velho, na BR-364, sentido Acre, é outro distrito que recebeu uma unidade de saúde novinha. Foi realizada melhoria em toda infraestrutura, como reforma elétrica, hidráulica e no teto, além de pinturas, substituição de louças e metais, trocas de piso, telhado e forro. Houve também a recuperação de proteção da calçada, melhor acessibilidade, ampliação e climatização de ambientes. 300 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 500 mil.

Vista Alegre do Abunã: Prevista para inaugurar no próximo mês, a unidade de Vista Alegre do Abunã está nos ajustes finais após uma grande obra de reforma e ampliação. O projeto tem execução da Prefeitura de Porto Velho, com investimento de cerca de R$ 1,1 milhão. A antiga unidade foi demolida e tem dado espaço a uma nova estrutura, que vai atender a população com equipamentos mais modernos e de forma mais adequada.

União Bandeirantes: Mais de R$ 1,3 milhão de recursos serão investidos na obra da nova unidade de saúde em União Bandeirantes. A obra, iniciada em agosto, além de abranger reforma e ampliação da rede básica, também vai atender a um anexo que serve como sala de estabilização para casos de urgência.

EQUIPAMENTOS

As unidades recém-inauguradas também receberam mobiliário novo. Mesa, cadeira, ar-condicionado, poltronas para a espera do paciente, armários e todo tipo de equipamento para o conforto do usuário e também dos servidores. Mais de R$ 2 milhões empregados somente no último ano.

A Semusa continua investindo na aquisição de material permanente para o aparelhamento das unidades localizadas nas áreas rurais de Porto Velho. As compras são realizadas conforme o andamento das unidades que passam por reforma, para que recebam os mobiliários e equipamentos novos dentro do prazo de inauguração.

VEÍCULOS

Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a Prefeitura de Porto Velho também tem investido na melhoria do transporte de pacientes e ainda no deslocamento dos servidores, na execução de atividades administrativas e visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde da família.

Para suprir a necessidade, foram investidos mais de R$ 3 milhões na aquisição de 13 veículos, sendo dez caminhonetes. Uma delas foi entregue recentemente para atender as necessidades de Cujubim Grande e São Miguel. As demais serão destinadas para Vista Alegre do Abunã, Abunã, Rio Pardo, Morrinhos, Aliança, Extrema, São Carlos, União Bandeirantes e Novo Engenho.

Os outros três automóveis são do modelo sedan, um deles foi entregue em agosto para a unidade de saúde de Jaci-Paraná, os outros devem ser destinados para Nova Mutum e Santa Rita.

AMBULANCHA

Quem vive nas comunidades ribeirinhas distantes de Porto Velho sabe a importância de contar com transporte adequado durante as emergências de saúde. Para suprir a necessidade daquela população, a Prefeitura de Porto Velho investiu quase R$ 1 milhão na compra de duas ambulanchas, uma para Calama e outra para São Carlos.

A embarcação do distrito de Calama presta apoio aos moradores das localidades na adjacência, como Demarcação, Gleba Rio Preto, Papagaios, Nova Esperança, Maici, entre outras. Em São Carlos, as comunidades Resex do Cuniã, Bom Será, Cavalcante, Brasileira e Nazaré também são atendidas.

Ainda como reforço no transporte de pacientes e profissionais de saúde no baixo Madeira, a Semusa adquiriu oito motores de popa para as lanchas e voadeiras, e recebeu a doação de mais dois da Usina Jirau, para a melhor prestação dos serviços de saúde nas localidades ribeirinhas.

AMBULÂNCIA

Os distritos de Porto Velho contam com 14 ambulâncias para o transporte de pacientes. Os veículos foram entregues na pandemia para garantir o rápido socorro da população durante a emergência sanitária da Covid-19. Rio Pardo deve receber, nos próximos dias, mais uma nova ambulância para melhorar o serviço na região.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA Jaci-Paraná: Com localização estratégica, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaci-Paraná é referência nos atendimentos de urgência e emergência para toda a população do eixo da BR-364. Inaugurada durante a pandemia, a estrutura foi um importante reforço no atendimento às vítimas da covid-19 dos distritos e linhas rurais.

Samu: A estrutura, que funciona 24 horas todos os dias da semana, também conta com o apoio do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que possui uma base própria para o transporte e socorro de pacientes até unidades hospitalares de Porto Velho.

Antes da instalação da unidade, o transporte de pacientes do serviço de urgência e emergência era realizado por ambulância da própria UPA. Com a base descentralizada do Samu, e os equipamentos específicos de uma unidade móvel de urgência, ampliam as chances de sucesso no atendimento.

União Bandeirantes: Devido a distância e dificuldades de acesso, a Prefeitura de Porto Velho sempre buscou superar as dificuldades impostas para atender as necessidades da saúde daquela população, principalmente no transporte de casos mais graves até a unidade mais próxima.

Para resolver o problema, a reforma da unidade, iniciada recentemente, contempla a construção de um anexo que serve como sala de estabilização para casos de urgência e emergência.

CAPACITAÇÃO

Proporcionar novos conhecimentos e atualizar as habilidades dos profissionais de saúde gera impactos positivos, desde o fluxo de processos de trabalho até na qualidade da assistência aos usuários. Servidores públicos capacitados e atualizados possuem as competências necessárias para desempenhar suas funções de forma mais eficiente e eficaz, isso reflete na qualidade dos serviços prestados.

Para isso, a Semusa busca a melhoria contínua por meio da Educação permanente e continuada, desenvolvida pelos Núcleos Descentralizados de Educação (NEP), implantados nas unidades de saúde, inclusive nas rurais. Das 19 unidades de saúde rurais, 17 delas contam com o núcleo, que articula as capacitações baseadas nas necessidades da unidade ou da população onde atua, no modelo presencial ou on-line, para garantir o acesso das unidades mais distantes.

Através da educação permanente, a Semusa estabelece o compromisso de buscar a excelência do serviço público de saúde municipal utilizando, para isto, o conhecimento técnico científico, permeado pelo acolhimento e humanização.

Para a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini, os esforços e investimentos distribuídos ao longo dos anos comprovam a dedicação e o comprometimento da Prefeitura de Porto Velho em busca de garantir acesso digno à saúde em toda a extensão do município.

“Podemos dizer com orgulho que a saúde dos nossos distritos nunca esteve tão acolhida e bem cuidada. Entendemos a dificuldade geográfica que temos em muitas localidades, mas trabalhamos com o compromisso de diminuir as limitações e assegurar o máximo de suporte possível para aqueles que vivem distante da capital, sempre com investimentos que visam o maior conforto e bem-estar da nossa população”, destacou.

