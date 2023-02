ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal

Rovena Rosa/Agência Brasil Chuvas causaram destruição no litoral norte de São Paulo

O Governo de São Paulo , através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) , recebeu há 7 anos um projeto para urbanizar a Vila do Sahy, no Litoral Norte, mas até hoje as medidas não saíram do papel.

A comunidade foi a mais atingida pela tragédia no litoral norte. Lá moravam 34 dos 48 mortos confirmados nos deslizamentos de terra no último fim de semana.

O projeto foi elaborado pela CDHU ainda na gestão de Geraldo Alckmin, pro pressão da sociedade civil encabeçada pelo Instituto Verdescola, uma das organizações mais atuantes no Litoral Norte de São Paulo.

Segundo informa O GLOBO, o projeto previa que a comunidade local fosse transferida para um terreno plano de 36 mil metros quadrados, afastado das áreas de risco de desabamento e que até hoje segue sem utilização.

O governador Tarcísio de Freitas ouviu sobre o projeto da CDHU enquanto atua na área e prometeu construção de casas transitórias para abrigar as famílias desalojadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional