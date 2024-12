Ano de 2024 teve avanços e conquistas para desenvolvimento da agricultura de Rondônia

Em 2024, Rondônia consolidou-se como um dos maiores polos agropecuários do Brasil, com eventos e ações que fortaleceram a produção rural do estado. A Rondônia Rural Show Internacional, realizada anualmente, foi um dos destaques do ano, superando as expectativas de público e volume de negócios. O evento atraiu mais de 270 mil visitantes e gerou um recorde de R$ 4,4 bilhões em negócios, destacando a importância do estado no cenário agropecuário nacional.

Outro marco de 2024, foi a realização da 1ª Feira Robustas Amazônicos, projeto conduzido pelo governo de Rondônia, que teve adesão das instituições que compõe as cadeias produtivas do café e valorizam a produção do grão robusta no estado, apresentando as inovações no cultivo e processamento do produto e a premiação do 9º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé). Este evento não só fortaleceu o setor, mas também serviu para oportunizar a exportação do café rondoniense, ampliando sua presença no mercado internacional. As exportações de café de Rondônia totalizaram mais de US$ 100 milhões, superando o ano de 2023, que teve registro US$ 17.589.277 milhões.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o agronegócio tem fundamental importância na economia rondoniense. “Em 2024 conseguimos, com os produtores e o todo o Brasil, garantir mais investimentos e oportunidades para o campo, tornando o estado referência nacional e internacional”, ressaltou.

Conheça outras entregas para agricultura de Rondônia, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA), Programa Nacional de Crédito Fundiário, Produção de Tambaqui, entregas de equipamentos e projeto Mais Calcário. O Mais Calcário, por exemplo, entregou 13.204 toneladas de calcário, que beneficiou milhares de produtores, garantindo solo mais fértil para reduzir os custos de produção e aumentar a competitividade dos agricultores de Rondônia.

PRODUÇÃO LOCAL

O titular da Secretaria de Estado Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, salientou que, o Poder Executivo Estadual está comprometido em fazer o estado cada vez mais próspero, e todas essas ações são um reflexo de um trabalho transparente. “O governo de Rondônia tem trabalhado para fortalecer nossa agricultura, melhorar a vida do agricultor, e garantir alimentos saudáveis, e ainda, impulsionar a economia.”

Outro momento em ascensão em 2024, foi a realização das premiações, como o Concafé, Concacau e ConQueijo, que reconhecem os melhores produtores em cada uma dessas áreas. Essas competições não só enalteceram a qualidade da produção local, mas também incentivaram a procura pela excelência, com destaque às inovações na produção de leite, cacau e café, que posicionaram Rondônia entre os maiores produtores e exportadores dessas commodities.

PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS

O estado de Rondônia, também foi convidado para representações em feiras internacionais, especialmente no setor de alimentos e agronegócio. Os produtores locais puderam expandir sua rede de contatos e firmar parcerias estratégicas com outros países, aumentando assim, o potencial de exportação de produtos como carne, leite e café.

O programa Rondoleite, lançado para apoiar a cadeia produtiva do leite, garantiu em 2024, mais investimento em assistência técnica e em melhorias na produção. Especialistas, produtores e representantes do setor leiteiro, estiverem presentes na procura para impulsionar a inovação tecnológica do setor e promover práticas, com a abertura do 2º Fórum do Leite de Rondônia sustentáveis na pecuária leiteira do estado.

Com isso, o estado alcançou índices expressivos de produção, com a inclusão de novos pequenos produtores no mercado e a promoção do leite de qualidade em mercados regionais e nacionais.

Com Os avanços, 2024 se consolidou como um ano de grandes conquistas ao agronegócio de Rondônia, que se prepara para os desafios do futuro com um olhar atento à sustentabilidade e inovação no campo.

Fonte: Governo RO