Ano Letivo da Rede Estadual de Ensino de Rondônia inicia nesta segunda-feira, 6

Qualificar motoristas e promover a devolutiva social, gerando emprego e renda para o estado de Rondônia, é também função do Departamento Estadual de Trânsito – Detran, que através da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito – Ceptran, oferta cursos especializados em municípios rondonienses. O calendário para 2023 já está disponível para os interessados na página da Autarquia.

O diretor Técnico de Educação de Trânsito – DTET, Ruymar Pereira de Lima, explica que os cursos são ofertados pela Ceptran, organizados numa perspectiva multidisciplinar nos termos da Resolução Nº 789 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. “As formações priorizam o conhecimentos de direção defensiva, noções de primeiros socorros e combate a incêndios, relacionamento interpessoal no trânsito, saúde emocional dos condutores e direção psicológica, que primam pela observância do direito a um trânsito seguro para todos”, salientou.

O calendário de cursos 2023 oferta formação e atualização para mototaxistas, condutores de veículos de transporte escolar, transporte de produtos perigosos – TPP, transporte coletivo de passageiro, transporte de produtos perigosos – TPP/MOPP, de carga indivisível, veículos de emergência. Oferta ainda atualização de instrutor e examinador de trânsito e atualização de diretores de ensino dos Centros de Formação de Condutores – CFC.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destaca a formação ofertada pela Ceptran. “O objetivo é desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes defensivas, de modo que garantam um trânsito mais seguro e humanizado para todos. Muito além de técnicas, a escola pública de trânsito do Detran oferece cidadania”, pontuou.

A coordenadora da Ceptran, Lucina das Neves Nunes, e o agente de trânsito Márcio Secundo, são os responsáveis pela divulgação e mediação dos cursos e informam aos motoristas que desejam se capacitar, a procurar uma unidade do Detran mais próximo para conhecer o calendário de cursos e realizar inscrição. A equipe também realiza visitas técnicas, com o objetivo de conhecer a necessidade de cursos de cada localidade.

Lucina das Neves Nunes explica que são requisitos para os cursos de formação, ser maior de 21 anos, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

Regulamentada pela Resolução do Contran N°. 515 de 18 de dezembro de 2014, a Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito – Ceptran, destina-se a promover a Política Nacional de Trânsito, bem como executar ações e cursos voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito.

Cabe a Ceptran, em suas atividades, priorizar o desenvolvimento do convívio social no espaço público, promovendo princípios de equidade, ética, visando uma melhor compreensão do sistema de trânsito, com ênfase na segurança e no meio ambiente.

Além de ofertar cursos para o público em geral, a Ceptran capacitou seus servidores e fez chamamento público para exercício de atividade docente, oportunizando qualificação aos seus servidores de carreira que têm vocação à docência. Foram selecionados 18 profissionais das áreas de engenharia, direito, pedagogia, administração, informática, biologia, psicologia. Hoje a escola possui um quadro com 18 professores, que em horário oposto a de seus serviços no Detran atuam na Escola Pública de Trânsito. “Só em 2022, a Ceptran realizou formação para 90 turmas distribuídas nos cursos de formação e atualização para condutores especializados”, informou a coordenadora da Escola Pública de Trânsito.

A Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito do Detran Rondônia está localizada na avenida Padre Chiquinho, 913, bairro Pedrinhas em Porto Velho.

Fonte: Governo RO