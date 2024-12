Antepasto da Terezinha

Nutricionista do Divino Fogão oferece dicas de como guardá-los para preservar os valores nutricionais por mais tempo

Com a rotina corrida do dia a dia, muitas vezes ocorre a compra exagerada ou não planejada de comida. Nesses casos, saber conservar corretamente os alimentos pode preservar os valores nutricionais por mais tempo, além de auxiliar na economia de dinheiro e evitar o desperdício dos ingredientes. Para isso, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, ensina dicas de como armazenar os alimentos corretamente e aumentar a durabilidade.

Evite a contaminação cruzada

Algumas coisas podem ser evitadas na hora da compra, produtos como leite e verduras, por exemplo, não podem ser armazenados no mesmo lugar. Há o risco de o laticínio cair sobre as folhas e prejudicar a conservação. Os produtos de limpeza não podem ficar junto com os alimentos, já que podem escorrer e contaminar os ingredientes deixando um cheiro forte.

Limpeza dos alimentos

As frutas e verduras geralmente ficam expostas nas feiras ou nas bancas dos supermercados, onde vários clientes colocam a mão. Além disso, alguns insetos podem entrar em contato com a superfície do alimento. Dessa forma, o ideal é lavar os produtos assim que chegar em casa com água corrente para tirar a sujeira. Em seguida, é recomendado deixar de molho em uma solução DE UM LITRO de água e uma colher de sopa de água sanitária, enxaguar novamente com água corrente e guardá-los.

Como conservar cada tipo de alimento?

Carnes

A melhor forma de conservar a carne é armazenar no congelador em uma temperatura de -18° C. Na geladeira, o tempo máximo que o ingrediente pode ficar é de 48 horas. A embalagem também pode interferir no processo de conservação. O ideal é guardar em um pote com tampa ou na própria embalagem a vácuo.

Alimentos enlatados

Antes de serem abertos, as comidas enlatadas podem ficar fora da geladeira, em um ambiente que não tenha muita luz ou calor. Depois de destampados, devem ser armazenados na geladeira, seguindo a indicação de validade que está escrita no rótulo.

Verduras

Para prolongar a vida útil das verduras, o ideal é armazená-las na geladeira em um pote de vidro ou plástico com um papel toalha embaixo das folhas. Assim, o papel irá absorver toda a umidade do recipiente, aumentando a durabilidade.

Legumes

É recomendado que os legumes sejam lavados e secados com um papel toalha ou pano de prato limpo antes de serem armazenados. A maioria dos legumes podem ser guardadas na última prateleira da geladeira, enquanto outras como a batata ou cebola podem ficar em um ambiente seco e ventilado.

Laticínios

A geladeira é o local ideal para guardar alimentos como iogurte, leite, requeijão e queijos. Se possível, devem ser armazenados na embalagem original ou em um recipiente fechado para proteger os laticínios da luz, do ar e das contaminações externas.

Ovos

Os ovos podem durar de um a dois meses, mas é necessário ficar atento à data de validade que está na embalagem. O indicado é armazená-los na geladeira, em uma temperatura entre 1°C e 4°C. Assim que chegarem do mercado, devem ser retirados da embalagem e colocados em um recipiente limpo, como um pote plástico ou no suporte da geladeira. Para evitar que os ovos quebrem, posicione-os com a ponta para baixo, pois a parte pontiaguda possui maior resistência.

Frutas

A maior parte das frutas podem ficar em temperatura ambiente, exceto a uva, o mamão e a melancia que devem ser refrigerados. Outras como a banana soltam substâncias que aceleram o amadurecimento; por isso, o mais indicado é que fiquem em uma embalagem separada. Caso a fruta seja cortada, é necessário guardá-la na última prateleira da geladeira.

Alimentos secos

Os alimentos secos podem ficar na própria embalagem em um ambiente seco e com pouca luz. Quando abertos, podem ser guardados em um recipiente com tampa para proteger das bactérias ou da diminuição da durabilidade, sem necessidade de colocar na geladeira.

Sobre o Divino Fogão:

Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com mais de 218 pontos de vendas que incluem as operações em shopping centers e o projeto de dark kitchen, voltado apenas ao sistema delivery.

Assessoria de Imprensa Divino Fogão

