ANTIRRÁBICA – Mais de 48 mil cães e gatos foram imunizados na capital em 2022

Digitalização do acervo deve auxiliar na preservação da história de Porto Velho

Preservar e universalizar a história de Porto Velho através da memória jornalística da cidade: esse é o principal objetivo do projeto de digitalização do acervo jornalístico da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles que deve iniciar nas próximas semanas, após a aquisição de uma máquina scanner interplanetária de última geração.

Responsável e idealizador do projeto, o diretor da biblioteca, Carlos Augusto da Silva explica que o processo de digitalização é longo, mas é essencial para preservar as várias edições de jornais locais que foram recolhidos ao longo do tempo, desde a década de 1970.

“A aquisição vai nos ajudar a digitalizar o acervo de jornais, tendo em vista que muitas redações fecharam as portas e o que ficou é patrimônio histórico da cidade e de Rondônia. Essa máquina vai possibilitar preservar esse material através da digitalização para fazer um arquivo permanente e posteriormente disponibilizar para o nosso usuário”, explicou Carlos.

O scanner é um equipamento de captura, utilizado para digitalizar documentos, transformando o papel em imagem digital, que deve ser disponibilizado em arquivos de formato PDF, através das plataformas da Biblioteca Municipal.

“A princípio, esse material necessita passar por um tratamento, através de uma pesquisa, página por página, para ver se as edições estão completas, tendo em vista que esses jornais são fruto de doações e podem estar com algumas páginas faltando ou fora de ordem. Dependendo da circunstância, acredito que vamos conseguir concluir este trabalho em dois ou três anos. Caso a gente não tivesse esse tipo de atitude agora, esse acervo poderia se perder com o passar dos anos”, explicou o diretor.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO