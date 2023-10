ANTIRRÁBICAMais de 33 mil cães e gatos são vacinados contra a raiva durante o Dia D

Apesar do número expressivo, a procura em Porto Velho foi considerada baixa; a vacina continua disponível na Capital

O Dia de D de vacinação contra a raiva em Porto Velho, realizado no último sábado (30), vacinou 33.841 animais. Apesar do número expressivo, a procura foi considerada abaixo do esperado pela Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Para quem não conseguiu imunizar seu cão ou gato, a vacinação antirrábica é ofertada diariamente, independente da campanha. Os tutores que desejam imunizar seus animais devem procurar a sede da Divisão de Controle de Zoonoses, localizada na avenida Mamoré, n° 1120, bairro Cascalheira. A equipe oferece ainda o trailer de vacinação, posicionado no Parque Circuito, na avenida Lauro Sodré, n° 2983. O atendimento nos dois locais é das 8h às 17h.

Edson Neves da Cruz, gerente da Divisão de Controle de Zoonose, declara que a expectativa era imunizar 40 mil animais durante o Dia D, realidade alcançada no último ano. Desde o início do ano, até agora, foram vacinados 39.293 cães e gatos contra 48.267 durante todo o ano de 2022.

O último caso de raiva em Porto Velho foi registrado há mais de 20 anos. Desde então, as ações de imunização da população e dos animais são realizadas constantemente pela Secretaria de Saúde do município, inclusive com atividades itinerantes para atingir as coberturas vacinais consideradas satisfatórias para a proteção contra a raiva em animais e, consequentemente, nas pessoas.

“Nosso trabalho para proteger a população contra a raiva acontece durante todo o ano. Vamos até os distritos, linhas rurais, comunidades, bairros mais distantes, regiões periurbanas, condomínios, entre outros locais com grande concentração de cães e gatos para a vacinação antirrábica. Esse é um trabalho de rotina que efetuamos todos os anos”, explica Edson Neves.

AGENDAMENTO

A Semusa também oferece o serviço de vacinação em domicílio para quem tem mais de dez animais no mesmo ambiente. O serviço volta a ser disponibilizado a partir do dia 15 de outubro, mediante agendamento através do número (69) 98473-6712.

