António Costa pode ter sido vítima de erro do MP de Portugal

AFP António Costa durante sua campapanha eleitoral em 2022

O Ministério Público de Portugal pode ter cometido um erro de investigação que motivou a renúncia do primeiro-ministro português, António Costa.

De acordo com a CNN de Portugal, o órgão público errou na interpretação das notas de transcrição de uma escuta telefônica entre Diogo Lacerda Machado, amigo do primeiro-ministro António Costa, e Afonso Salema, consultor da Start Campus.

As notas transcritas fazem referência a “António Costa, o que foi inicialmente atribuído ao primeiro-ministro. No entanto, ao analisar o contexto das conversas, foi possível perceber que o diálogo mencionava António Costa Silva, ministro da Economia.

António Costa, o premiê, deixou o cargo na semana passada após ser alvo de uma busca e apreensão.

Entenda o contexto das investigações

O Ministério Público de Portugal investiga um escândalo de corrupção e tráfico de influência em concessões de exploração de lítio no norte do país, um projeto para a criação de uma central de hidrogênio no porto de Sines e o investimento em um data center na região.

A suspeita é de que tenham sido cometidos crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva de políticos e tráfico de influência. Durante a investigação, os procuradores afirmaram no comunicado que tomaram conhecimento de que os suspeitos usaram o nome e a autoridade de Costa para “desbloquear procedimentos” relacionados com os negócios.

O chefe de gabinete de Costa foi preso durante a operação, e sedes de ministérios foram revistadas. Na manhã desta terça, 42 mandados de busca e apreensão foram executados. Além do primeiro-ministro, o ministro de Infraestrutura de Portugal, João Galamba, também está sob investigação.

