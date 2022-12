Anvisa aprova 3ª dose de vacina da Pfizer para crianças e adolescentes

Flickr Vacina Comirnaty, da Pfizer





A anvisa autorizou, na última segunda-feira (5), a aplicação da vacina Comirnaty, contra a Covid-19 , como dose de reforço em crianças a partir de 5 anos e adolescentes.

O imunizante é produzido pela Pfizer, e a sua inclusão no calendário vacinal dos jovens como reforço foi solicitada em junho deste ano. A terceira dose desta vacina já estava autorizada para ser aplicada em maiores de 18 anos.

“Para a autorização a Anvisa avaliou dados clínicos enviados pela empresa e concluiu que os benefícios da alteração de posologia superam os riscos na aplicação da dose de reforço nessa faixa etária”, informou a agência em comunicado.





De acordo com a Anvisa, a aplicação de doses de reforço dos imunizantes que combatem a Covid-19 é de suma importância para que sejam mantidos os níveis de anticorpos necessários capazes de neutralizar o vírus causador da doença.

A vacina Comirnaty foi registrada junto à Anvisa em fevereiro de 2021, com indicação para imunização de ampla faixa etária, iniciando-se a partir de 6 meses de idade.

Alto custo do Paxlovid

O remédio da farmacêutica Pfizer para tratamento da Covid-19, Paxlovid, tem levantado preocupações acerca do valor que chegará às prateleiras brasileiras.

A medicação, que foi aprovada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se seguir os preços mundiais de tratamento – cinco dias de utilização – chegará por volta de R$ 2.700,00. A média está levando em consideração países como Estados Unidos e França.

Durante as negociações com a farmacêutica, o Brasil encomendou cerca de 100 mil doses para ser distribuídos na rede pública de saúde. Segundo a Pfizer na época, eles diziam que tinham “capacidade de produção suficiente” para atender “às necessidades brasileiras”. Entretanto, foram entregues até o momento apenas 50 mil doses, com previsão de entrega do restante para o início de 2023.

Enquanto os medicamentos não chegam completamente na rede pública, a Anvisa autorizou a venda nas farmácias e a utilização na rede de saúde privada. Porém, com as especulações acerca do valor do medicamento, há uma preocupação acerca da acessibilidade do tratamento para pessoas com baixo poder aquisitivo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE