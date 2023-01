Anvisa autoriza ampliação da validade da vacina Comirnaty

O Palmeiras encerrou a preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece nesta quinta-feira (12), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O treino desta tarde de quarta-feira foi realizado no CT do Mirassol.

A atividade comandada pela comissão técnica de Paulo Victor Gomes iniciou com um trabalho de bola parada, alternando entre faltas laterais e escanteios. Na sequência, os jogadores participaram de uma dinâmica de fase ofensiva, com ênfase na conexão entre defesa e ataque. Por fim, o grupo foi dividido em times de cinco atletas para um coletivo em campo reduzido.

O zagueiro Talisca atuou nas três partidas do Verdão na Copinha, sendo titular nas duas primeiras. Além de comentar o desempenho do time até o momento e projetar o duelo pela segunda fase, o defensor falou sobre sua polivalência, já que entrou na etapa final do jogo contra o Rio Preto-SP como lateral direito.

“Iniciamos a competição muito bem, mas sabemos que o nível irá só aumentar daqui para frente. Temos que correr mais, entrar ainda mais focados em campo. Estudamos o adversário e sabemos como temos que nos comportar em campo para conseguir a classificação”, disse o atleta.

“Aprendemos no Palmeiras que um jogador de alto nível precisa saber realizar várias funções, podendo se adaptar de acordo com o que o jogo pede. Apesar de ser zagueiro de origem, me sinto confortável na lateral e já estou acostumado a ser esse terceiro homem da defesa”, finalizou Talisca.

O confronto decisivo desta quinta terá transmissão do SporTV. O Palmeiras vai em busca do bicampeonato da Copinha, após conquistar o título de forma inédita e invicta em 2022. O time alviverde culminou a campanha vitoriosa na última edição com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes.

Fonte: Agência Esporte