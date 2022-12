Anvisa autoriza nova fase de ensaio clínico da Butanvac

Cinco homens morreram hoje (1º) em confronto com policiais militares em Thomaz Coelho, na zona norte do Rio de Janeiro, nas proximidades a um dos acessos ao Morro do Juramento. A Polícia Militar informou que três homens foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiram aos ferimentos. Duas pessoas morreram no local. Na operação, a Polícia Militar apreendeu seis fuzis e uma metralhadora .50.

A PM informou ainda que os militares estavam saindo de uma operação conjunta realizada nas comunidades do Juramento, em Vicente de Carvalho e do Chapadão, em Costa Barros, quando foram surpreendidos por criminosos do Juramentinho, de uma facção rival, que tentavam ocupar o Juramento, alvo da ação conjunta. Houve confronto com os criminosos.

Moradores da região de Thomaz Coelho divulgaram vídeos nas redes sociais, mostrando homens armados de fuzil, deixando a comunidade.

Outra ação

Há sete dias, outra operação da PM em três comunidades do Rio, resultou na morte de pelo menos 10 pessoas, sendo seis delas no Morro do Juramento. A ação ocorreu no dia 25 de novembro. Um deles foi encontrado próximo ao local do confronto e cinco morreram em uma casa ao serem surpreendidos pelos policiais. Na ação, um policial militar foi ferido na mão.

A operação fez com que a circulação dos trens do metrô fosse interrompida durante a tarde por mais de uma hora. Pelas redes sociais, a concessionária MetrôRio, que administra o serviço, informou que a suspensão do serviço foi tomada por medida de segurança.