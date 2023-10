Anvisa manda recolher e suspender a venda de 28 lotes da Sidra Cereser

O líder Botafogo empatou em 1 a 1, nesta segunda-feira (02.10), com o Goiás no Nilton Santos, em mais uma partida decepcionante para o time.

O gol de Lucas Halter aos 27 minutos do primeiro tempo abriu o placar para os visitantes.

Tiquinho Soares, que entrou no segundo tempo, empatou aos seis minutos da etapa final.

O resultado deixou o Botafogo com 52 pontos, mantendo a distância de sete pontos para os concorrentes ao título. O Bragantino assumiu a segunda posição, com 45 pontos.

Com esse empate, o Goiás subiu para a 16ª posição, saindo da zona de rebaixamento.

O Botafogo enfrentará o Fluminense no próximo domingo no Maracanã, enquanto o Goiás receberá o Bahia no sábado.

O técnico Bruno Lage foi vaiado pelos torcedores antes e durante a partida, já que o Botafogo não vence há quatro jogos consecutivos no Brasileirão.

O Goiás começou com força e pressionou o Botafogo nos primeiros minutos, levando perigo em suas investidas.

A equipe da casa tentou reagir, mas não conseguiu evitar o gol adversário. Tiquinho Soares, que entrou no intervalo, mudou a dinâmica do jogo e marcou um belo gol em apenas seis minutos em campo.

O Botafogo tentou virar o placar, mas esbarrou no travessão.

Destacamos as principais jogadas do jogo: Gabriel Pires errou na defesa aos 5 minutos, deixando Allano com uma boa chance, mas o goleiro Perri defendeu.

Aos 10 minutos, Diego Costa aproveitou um erro na saída de bola do Goiás, mas o goleiro Tadeu fez uma boa defesa. Lucas Halter marcou o gol para o Goiás aos 27 minutos do primeiro tempo.

Tiquinho Soares empatou o jogo aos 6 minutos do segundo tempo com um belo chute de fora da área.

O Botafogo teve uma chance perdida aos 18 minutos, quando Diego Costa finalizou de forma desajeitada e facilitou a defesa de Tadeu. O travessão impediu que o Botafogo virasse o placar aos 38 minutos, quando Tchê Tchê acertou a trave.

