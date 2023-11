Ao menos 46% no Brasil têm problemas de saneamento básico, diz estudo

Fernando Frazão/Agência Brasil – 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para possibilidade de chuva com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h entre sexta-feira (17) e domingo (19). Além disso, uma frente fria deve chegar ao estado, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As rajadas, de acordo com o CGE, devem variar entre 60 e 80 km/h, mas as chuvas podem chegar a 100 km/h. A Climatempo também aponta para o mesmo risco, mas com chances de raios e queda de granizo.

O fenômeno pode fazer com que haja mais transtornos no fornecimento de energia elétrica. Na última semana, moradores de diversos pontos de São Paulo chegaram a ficar sem luz por quase uma semana após uma tempestade atingir a capital paulista. Na noite dessa quarta (15), o problema voltou a se repetir em alguns bairros da cidade.

Após marcar algumas das temperaturas mais altas já registradas nesta semana, a previsão é que as máximas tenham queda nos próximos dias.

O Instituto Meteorológico Nacional (Inmet) também emitiu alerta de “grande perigo” para chuvas intensas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo desta sexta. Os estados devem registrar chuvas acima de 100 km/dia e ventos superiores a 100 km/h, além de descargas elétricas, queda de granizo e enxurradas, que podem ocorrer nas porções mais ao norte do RS e sul de SC.

O Inmet também citou que há “grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”,

Nos dois estados, as chuvas intensas tiveram início entre quarta (15) e quinta (16), já tendo causado estragos e pelo menos uma morte. No Rio Grande do Sul, uma mulher de 26 anos morreu após o teto de um ginásio desabar durante um temporal em Giruá. Além disso, outras 60 pessoas ficaram feridas na última quarta.

Os danos na cidade, no entanto, ainda estão sendo contabilizados, segundo a Defesa Civil do RS.

Já em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros informou ter feito 167 atendimentos em 49 municípios devido a ocorrências relacionadas às chuvas no Alto Vale do Itajaí.

A maioria dos casos dessa quinta eram de pessoas que ficaram ilhadas com os temporais, entre elas, crianças em creches, especialmente em São Miguel do Oeste e Joaçaba.

As chuvas mais intensas, porém, ainda são esperadas entre sexta e sábado (18), de acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina.

Cancelamento de contrato com a Enel

Nessa quinta, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que pediu à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que interrompa o contrato de concessão com a Enel. A empresa passou a ser responsável pela energia da capital paulista e de outros 23 municípios na região metropolitana em 2018.

“Não é só por conta dessas chuvas que aconteceram no dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões”, explicou.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel também está em curso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ela tem o objetivo de investigar irregularidades da empresa e as causas do apagão que atingiu São Paulo por quase sete dias no início do mês.

Fonte: Nacional