Ao vivo: ministro concede coletiva para esclarecer corte de energia

Reprodução/TripAdvisor – 13.10.2022 Canggu, Indonésia

Quatro surfistas australianos foram resgatados com vida após ficarem desaparecidos durante cerca de 38 horas, na Indonésia. Eles foram localizados boiando à deriva no mar, após o barco em que estavam desaparecer no último domingo (13).

Os surfistas estavam visitando as remotas Ilhas Banyak, quando uma tempestade iniciou, e a embarcação não retornou do passeio. As informações são do portal News.

Elliot Foote, Steph Weiss, Jordan Short e Will Teagle foram resgatados. Ao todo, a embarcação continha sete pessoas, que estavam comemorando o aniversário de 30 anos de Elliot.

As buscas iniciaram na última segunda-feira (14), mobilizando as autoridades dos dois países. Os quatro australianos faziam parte de um grupo maior que havia se dividido em dois barcos. Inicialmente, apenas uma pessoa havia chegado ao destino.

O DFAT emitiu um comunicado nesta terça-feira (15) agradecendo aos envolvidos no resgate.

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, publicou no Twitter que o governo “continuará a fornecer apoio aos quatro australianos e suas famílias”. Ela reiterou que “a busca continua por um membro da tripulação que ainda está desaparecido”. “Nossos pensamentos estão com eles e seus entes queridos.”

Além dos australianos, uma tripulação indonésia estava na embarcação. O nome deles não foi divulgado.





Fonte: Internacional