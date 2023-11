Aos 51 anos, Sofía Vergara chama atenção por corpo perfeito: ‘A mais linda e sexy’

Nesta sexta-feira (10), a atriz Sofía Vergara chamou atenção dos seguidores ao compartilhar novos cliques em suas redes sociais. Nos registros, a colombiana naturalizada norte-americana posava usando só um maiô preto e decotado.

Descalça, a artista de 51 anos estava sentada em um banco de madeira com as pernas cruzadas em frente a um espelho. Além do maiô preto, a estrela da série Modern Familyusava um brinco no formato de peixe e pulseiras nos dois braços. Na legenda, ela escreveu uma simples mensagem: “Bom dia”.

Os cliques, é claro, arrancaram muitos elogios dos fãs de Sofía. “Deusa”, “Bela”, “Maravilhosa”, “A mais linda e sexy”, “Divina”, “Linda demais”, “Espetacular”‘, Esses foram os elogios que a morena recebeu. Confira: