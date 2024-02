Aperfeiçoamento da Transparência é prioridade da Gestão 2024-2025 do TJRO

Reconhecidamente um tribunal com alto desempenho no Ranking da Transparência, o TJRO está constantemente buscando formas de aperfeiçoar a prestação de contas de suas ações à sociedade. Na última terça-feira, 30 de janeiro, todas as Secretarias do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) participaram de reunião on line para verificar como a transparência pode ser ampliada e facilidade para o acompanhamento dos cidadãos(ãs).

Decorrente do princípio constitucional da publicidade, a transparência ativa tem sido uma das prioridades da Administração, o que tem sido refletido em avaliações nacionais, a exemplo do recebimento do Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Além da Atricon, a transparência do PJRO também é avaliada tanto pelo Conselho Nacional de Justiça. Hoje, de acordo com os critérios do CNJ, o TJRO registra 90,24%, um desempenho que coloca o Judiciário de Rondônia entre os mais transparentes no Ranking nacional. “O objetivo é alcançarmos 100% de transparência”, afirmou a juíza auxiliar da Presidência, Valdirene Clementele.

A equipe técnica buscou, ponto a ponto, meios para aprimorar ainda mais, desde os serviços da Ouvidoria até a disponibilização de dados e informações relacionadas a licitações e contratos, programas e projetos, gestão de pessoas e atividade jurisdicional.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO