Apesar de leis, Brasil não consegue estancar violência contra a mulher

Brasil perde em pleno Maracanã. Rodada 35 do Brasileiro começou ontem. Primeiro jogo em plena Black Friday na NFL. Joer fase paralímpica, e ginástica rítmica em Rondônia.

Em jogo com confusão de torcidas, Seleção perde mais uma na Eliminatórias. A três rodadas do final, rodada do Campeonato Brasileiro termina segunda (27). Novidade na NFL, jogo no dia de Ação de Graças no EUA.

Histórico – Pela primeira vez, o Brasil é derrotado em casa pelas Eliminatórias, ou seja, mais um recorde negativo. E com direito da torcida gritando “olé” ao toque na bola pelos argentinos, e gritos de “time sem vergonha”. E a torcida, nesse ponto, tem toda razão. Mais um jogo pífio, a Seleção volta a passar vergonha. E ainda mais, escutar o técnico interino Fernando Diniz, em entrevista pós jogo, dizer que foi uma das melhores atuações sob seu comando. O Diniz viu outro jogo? Na verdade, o jogo foi mais físico e brigado, do que tecnicamente bom. E os Hermanos foram mais eficientes, e com o um gol de Otamendi, no escanteio, confirmou a vitória da Seleção Albiceleste e a primeira colocação das Eliminatórias. O Brasil amarga a sexta colocação.

Reta final – O Brasileirão vai chegando na fase derradeira, e seis times ainda sonham com o caneco. Do Atlético-MG, com 57 pontos, ao líder Palmeiras, com 62, passando por RedBull Bragantino, Grêmio, Flamengo e Botafogo, todos ainda almejam ganhar a competição. Agora as equipes não têm mais jogos atrasados, e a rodada 35 teve seu primeiro jogo, ontem (24), com uma goleada histórica do Bahia sobre o Corinthians em pleno Néo Química Arena. Além da goleada sofrida o Timão ainda segue ameaçado pelo rebaixamento, e dependendo dos resultados, pode cair quatro posições. Mais nove jogos na sequência, que serão disputados hoje (25), domingo e segunda. Destaque para os postulantes ao título. O Palmeiras vai ao Castelão encarar o Fortaleza, as 17h30, no domingo. Hoje às 15h o Botafogo recebe o Santos no Engenhão. Já o Flamengo viaja até Minas, no Parque do Sábia, para visitar o América-MG. Grêmio e Atlético-MG, se enfrentam em um, vamos dizer, confronto direto, na Arena MRV no domingo, às 15h. O RedBull Bragantino vai ao Beira-Rio jogar contra o Internacional as 17h30 no domingo. Agora é aguardar o fim da rodada para sabermos quem ainda disputa a taça, e quem se livra do rebaixamento.

NFL – Uma das novidades nesta temporada da NFL, foi o jogo disputado em plena Black Friday, e também se comemora o dia de Ação de Graças no EUA. A pedido de uma das novas emissoras detentora dos direitos de transmissão, e parece que agradou, pois despertou interesse em algumas franquias para serem mandantes fixos nessa data para os próximos anos. O jogo da última sexta-feira, foi entre Miami Dolphins e New York Jets. A equipe de Miami não encontrou dificuldades em vencer por 34 a 13. Mais 12 jogos acontecem na semana 12. Destaque, sempre, para o Sunday e Monday Night Football, os dias e horários nobres da NFL nos EUA. No domingo, o Los Angeles Chargers enfrenta o Baltimore Ravens as 21h20. Na segunda, o Minessota Vikings encara o Chicago Bears as 21h15.

Tabelinha rondoniense

Hoje tem festival de Ginástica Rítmica com entrada gratuita em Vilhena. No último dia 19 (domingo), foi realizado os Jogos Estaduais Paraolímpicos, em Cacoal.

Vilhena – A partida das 19h, no Ginásio Jorge Teixeira, acontece o Festival de Ginástica Rítmica de Vilhena. E vai contar com a participação das atletas da cidade, demonstrando toda a beleza, leveza e delicadeza da modalidade.

Cacoal – No dia 16 (quinta), no Ginásio Poliesportivo Senador Ronaldo Aragão, foi realizada a abertura da fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), que se encerrou no dia 19 (domingo). Entre técnicos, chefes de delegação e atletas, foram aproximadamente 400 pessoas envolvidas no evento. Que tem como objetivo favorecer e estimular a prática esportiva, para pessoas com deficiência, com intuito da inclusão social.

