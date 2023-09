APICULTURAApicultores de Porto Velho participam de curso de produção de abelhas rainhas

Prefeitura ofereceu o curso, em parceria com a Jirau Energia, para 25 apicultores

Numa parceria da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), com a Jirau Energia, foi realizado no último sábado (16), em Rolim de Moura, o curso de produção de abelhas rainhas e melhoramento genético. Foram 25 apicultores da capital que tiveram acesso à capacitação, conduzidos pela Semagric.

“A apicultura tem um papel importante no equilíbrio ambiental, é uma atividade sustentável, de baixo custo e uma alternativa de renda à agricultura familiar. A Semagric ofereceu o transporte e permitiu que 25 apicultores recebessem esse conhecimento técnico”, disse o secretário da Semagric, Carlos Magno.

Essa ação visa fortalecer ainda mais a atividade, que desde 2019 vem recebendo uma atenção especial da Prefeitura. “Por determinação do prefeito Hildon Chaves, a apicultura recebeu apoio e está se desenvolvendo no município, sendo esse curso mais uma etapa no trabalho de fortalecimento da atividade, aplicando o conhecimento para melhorar a produção”, explicou o secretário.

Em cerca de quatro anos, a produção de mel em Porto Velho saiu de 19 toneladas para cerca de 45 toneladas ao ano. Com as novas técnicas de produção de abelhas rainhas e melhoramento genético a tendência é avançar ainda mais. “Porto Velho tem um potencial produtivo enorme e estamos criando as condições para que o setor se desenvolva, gere emprego e renda”, acrescentou Carlos Magno.

Os produtores da capital foram acompanhados pelo técnico da Semagric, Roseval Guzo. As aulas foram ministradas por Thiago Nunes, que possui centenas de alunos em curso on-line e mantém páginas em redes sociais com milhares de inscritos, mostrando todo o processo de produção de mel.

