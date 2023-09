APICULTURACurso de produção de abelhas rainhas e melhoramento genético é aplicado a produtores da capital

Três escolas municipais participam da avaliação que mede o desempenho dos estudantes

Alunos da rede de ensino administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão avaliados através do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS), que fornece dados sobre o desempenho nessas áreas do conhecimento de estudantes do 4º e 8º ano do ensino fundamental em diferentes países. Além de medir o desempenho dos alunos, o estudo apura informações sobre as diferenças entre os sistemas educacionais dos países participantes.

Participam da avaliação, de forma amostral, algumas turmas do 4º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ferreira da Silva, situada no bairro São Cristóvão; da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Aparício Nunes Almeida, localizada no bairro Cidade Nova; e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares Batalha, que fica no bairro Aponiã.

O Brasil aderiu ao TIMSS e participará do estudo pela primeira vez na edição de 2023, que contará com testes em formato digital. A aplicação TIMSS começou no dia 28 de agosto e vai até o dia 30 de setembro, para uma amostra de 56 mil estudantes brasileiros de escolas públicas e particulares das 27 unidades federativas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pelo planejamento e pela operacionalização do estudo no Brasil.

O formato digital das avaliações do TIMSS 2023 tem como propósito estimular o interesse e a motivação dos alunos na avaliação e, por sua vez, fornecer informações mais precisas sobre o que os estudantes sabem e podem fazer. Além disso também permite ao TIMSS avaliar áreas da matriz de competências que são difíceis de avaliar no formato impresso. As tarefas de resolução de problemas e investigação baseadas em cenários (PSI), por exemplo, possibilitarão aos alunos integrar e aplicar habilidades de processo e conhecimento de conteúdo para resolver problemas de matemática ou realizar experimentos e investigações virtuais.

