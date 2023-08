APICULTURAEvento demonstra importância das abelhas para o meio ambiente e para agricultura sustentável

Participantes aprenderam as práticas de manejo de colmeias e sobre a produção de mel

Entusiastas da apicultura (criação de abelhas) tiveram um dia inteiro para conhecer de perto o mundo fascinante desses insetos e as suas contribuições essenciais para o meio ambiente e para a agricultura sustentável.

“A apicultura desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas e na polinização das plantas, contribuindo para a biodiversidade e a produtividade agrícola”, comentou o secretário Carlos Magno, titular da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).

Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, foi realizado na segunda-feira (28) o evento denominado Promoção da Apicultura Sustentável: Dia de Vivência com a Agrotropical Amazônia.

Na ocasião, os participantes e técnicos destacaram a importância da apicultura e da conservação na Estrada do Belmont, no bairro Nacional, zona Norte da capital de Rondônia, bem como os benefícios da criação de abelhas e o compromisso com a preservação ambiental naquela região da cidade.

ATIVIDADES

Durante o evento, os participantes puderam explorar as práticas de manejo de colmeias, aprender sobre a produção de mel e outros produtos das abelhas, e compreender a importância da apicultura para a saúde do planeta, entre outras abordagens.

A Agrotropical Amazônia é uma entidade reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e a conservação ambiental. Ela tem sido um importante agente na promoção da apicultura responsável na região, como por exemplo o “Dia de Vivência de Apicultura”.

Texto: SMC

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO