Aplicativo “Menor Preço” auxilia consumidores rondonienses a comparar preços de produtos e economizar nas compras

Rondônia inicia o segundo ciclo de formação do Projeto Saeb: Nossa Meta é você!. O projeto tem o objetivo de propagar em toda Rede Estadual de Ensino a importância do Sistema de Avaliação de Educação Básica – Saeb 2023. A aplicação da prova, que ocorrerá entre 23 de outubro e 10 de novembro de 2023 em todo o país, visa medir o nível de ensino da Educação Básica oferecido aos estudantes. A formação é composta por quatro Ciclos de Acompanhamentos e Orientações – CAO contínuos, e está sendo coordenada pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

O primeiro ciclo foi de mobilização e sensibilização das Regionais, das unidades escolares, dos gestores escolares, equipes pedagógicas e comunidade estudantil sobre o processo da aplicação e a importância do Saeb, com intuito de criar força-tarefa em todo o Estado. Já no segundo ciclo, o foco é pedagógico, a fim de saber quais ações foram implementadas após a primeira mobilização, bem como atingir os estudantes para que sejam uma voz dentro da escola, apoiando as equipes escolares. As equipes da Seduc estão realizando todo esse trabalho com um material-guia que apresenta a importância desse processo e das ações educacionais, como também com um material da formação ‘Foco’ para atingir esse público de estudantes, que são os líderes de sala e aqueles que participam em grêmios estudantis.

A coordenadora-geral do Projeto Saeb, Izis Cúbia da Silva pontuou que, “se precisamos de 100% da participação dos estudantes, é com essa força que iremos contar para o projeto. Temos estudantes excepcionais dentro das escolas, que são líderes, protagonistas, que colaboram e ajudam a gestão escolar. Ninguém melhor que eles como ponte de apoio e fortalecimento com seus colegas. Eles serão os pontos focais para fortalecer toda comunidade estudantil nesta etapa”, ressaltou.

O terceiro ciclo será a mobilização da comunidade externa estudantil e familiares, para que a sociedade se sinta pertencente a essa movimentação, afinal, o Saeb é o resultado da educação ofertada no nosso Estado, é o resultado de todos os procedimentos pedagógicos, da dedicação, compromisso e esforço de cada professor em sala de aula. O quarto ciclo será o acompanhamento da aplicação da prova.

O QUE É O SAEB

O Saeb é um conjunto de avaliações externas em larga escala, que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos, o Saeb permite a avaliação da qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências.

Fonte: Governo RO