Apoiado pelo deputado Ezequiel Neiva, rondoniense representará o Brasil no Sul-americano de atletismo

Heráclito Rodrigues Neto será um dos representantes do Brasil no Sul-americano de Atletismo de Lima, no Peru, entre os dias 19 a 27, próximos. A presença do rondoniense foi assegurada com investimento do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) para o custeio das passagens. O atleta, que é sargento da Polícia Militar de Rondônia, participará da competição nas categorias: lançamento de martelo, de disco e martelete.

Heráclito garantiu presença no Sul-americano de Lima ao vencer o Troféu Brasil e o Sul-americano de Bogotá, na Colômbia. No último mês, na cidade de Recife/PE, o atleta rondoniense conquistou ouro nas três categorias que disputa, obtendo, inclusive, recorde sul-americano no martelete.

Com uma carreira consolidada no atletismo após mais de três décadas e competições, aliando o trabalho de policial militar ostensivo em Porto Velho com os treinamentos, Heráclito embarcará para a capital peruana com expectativa de conquistar ouro no lançamento de martelo, de disco e martelete. O atleta disse que as excelentes marcas recentemente conquistas as motivam para este sul-americano. A conquista mais recente foi a quebra do recorde estadual no último dia 5, no lançamento de martelo.

“O Sul-americano é um evento muito. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva pelo incentivo para que eu possa representar o Rondônia em mais uma competição fora do país. Estou confiante que voltarei com medalhas ao nosso Estado”, declarou.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO